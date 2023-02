Bologna, il tuffo di Skorupski impazza in Argentina

Seconda vittoria di fila per il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno battuto al Franchi la Fiorentina con le reti di Orsolini su rigore e di Posch (quarta rete stagionale per il difensore austriaco). Sono 22 i punti raccolti dalla banda di Thiago Motta in 11 partite. Adesso la zona Europa, quel settimo posto che vale la qualificazione alla prossima Conference League, dista solo un punto.