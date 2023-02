Bologna, Thiago Motta: "Orgoglioso dei miei giocatori". E sull'Inter...

BOLOGNA - Vola il Bologna di Thiago Motta . Al Dall'Ara l' Inter di Simone Inzaghi deve arrendersi al gol di Orsolini . I rossoblù, con la vittoria di oggi, hanno raccolto cinque successi nelle ultime sette partite in campionato. Ovviamente soddisfatto il tecnico del Bologna , Thiago Motta . Ecco le sue parole nella conferenza stampa post-partita: "Sono tanto orgoglioso di questi giocatori, hanno dimostrato ancora una volta in campo quanto valgono. Ringrazio anche quelli che stanno giocando meno e che entrano a gara in corso, come i vari Medel, Aebischer, Moro e De Silvestri. Infine ringrazio anche la nostra gente, incredibile la simbiosi tra gli spalti e il campo. Queste sono le vere emozioni del calcio. Un giudizio sull'Inter? Oggi abbiamo fatto una buonissima partita contro una grande squadra".

Bologna, Thiago Motta: "Orsolini? Sempre disponibile e attento. Peccato per quel gol annullato a Barrow..."

Sulle prestazioni dei singoli, Orsolini e Barrow su tutti: "Riccardo oggi ha fatto un altro gol importante. Sa che deve migliorare ancora ma sta cercando di farlo. E' sempre disponibile e attento, sono felice. Doveva uscire Orsolini? Sì. Barrow?Un peccato che sia stato annullato il suo gol. Eravamo molto contenti per lui perché si sta allenando molto bene. Oggi Musa sta cercando di dare sempre il massimo, e questo sta arrivando anche alla nostra gente che sta cercando di sostenerlo". Su Schouten e Soriano: "Come per Orsolini, cerchiamo di aiutare i ragazzi per farli arrivare in campo nella miglior condizione possibile. Poi in loro deve nascere questa volontà di impegnarsi sempre, di crescere. Alla fine si arriva a diventare un unicum, con la squadra e con la nostra gente. Soriano interpreta bene il gioco, oggi è anche andato vicino al gol".