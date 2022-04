Empoli, Andreazzoli: "Spezia? Obiettivo vincere"

EMPOLI - "Bisognerà giocare con la testa, ma non si va da nessuna parte senza pancia. Quando ci abbiamo messo entrambe siamo sempre usciti bene come risultato, se manca una delle due non si ottiene risultato". Lo ha dichiararato il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, in vista della gara con lo Spezia: "Non credo che ciamo impauriti, contro la Fiorentina la gara l'abbiamo cominicata e condotta noi, senza mai dare l'impressione di essere impauriti. I ragazzi vogliono fare le cose alla grande, non vedono l’ora di giocare. La situazione di classifica tra noi e lo Spezia è cambiata dall’andata. Loro stanno bene, sono in fiducia, hanno entusiasmo. E' una partita che mi stuzzica molto, per pensare a Inter e Napoli c'è tempo, speriamo di arrivarci nella condizione di giocarla allegramente, ora non ci siamo. Tonelli? Si opera a inizio settimana, spiace perché è un punto di riferimento per agonismo ed esperienza. La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene e con voglia di fare, l'entusiasmo è i aumento".