Empoli, Zanetti: "Bajrami? A tutti gli effetti è un nostro giocatore"

EMPOLI - "Arriverano i gol. Portiamo a casa una prestazione di grande cuore e di carattere. Sono partite davvero importanti per noi, contro una squadra fortissima siamo stati attentissimi in ogni situazione, volevamo portare a casa questo punto". Lo ha dichiarato Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, a Dazn dopo la gara con la Fiorentina: "Anche la scorsa giornata avevamo fatto una prestazione ottima, considerando la forza dell'avversario sono molto contento della prova. Mercato? Io alleno chi ho a disposizione. Bajrami è a tutti gli effetti un nostro giocatore. Sicuramente arriverà qualcuno, alla società non ho mai chiesto un giocatore, sa prendere qualche giocatore interessante".