Fiorentina, Cda conferma la trattativa per la cessione del club

FIRENZE - La Fiorentina è in vendita: la notizia era nell'aria da giorni, il Cda di stamattina ha cancellato ogni dubbio. Questa la nota ufficiale sul sito del club viola: "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

Cagliari e Fiorentina uniti per Astori: dedicato a lui il campo a Betlemme

Rocco Commisso oramai è un nome che i tifosi fiorentini conoscono bene, dato che sarà lui a raccogliere il testimone che lasceranno i fratelli marchigiani. Il Consigliere Indipendente membro del consiglio di amministrazione viola Andrea Paolo Panerai va giù duro con i tifosi al termine della riunione: "Non è detto che si possano aspettare di meglio di ciò che ha potuto dare una famiglia che ha investito circa 300 milioni in questa società e che non ha preteso niente, ricevendo da vario tempo soltanto insulti. Volontà di cedere? La esprimono gli azionisti". Panerai prosegue: "Ripeto che però i tifosi non possono aspettarsi rischi peggiori di quelli che hanno vissuto fino ad ora, con una famiglia senza motivazioni commerciali la quale ha investito più di 300 milioni in una società che era fallita. Solo un idealista come Diego può aver pensato una cosa simile, poi il trattamento che ha ricevuto lo conoscete tutti".