Fiorentina: Vlahovic, numeri da vero campione

FIRENZE - Numeri da campione per Dusan Vlahovic che, sulle 5 reti totali della Fiorentina, ne ha firmate 3. Per raccogliere questo bottino Vlahovic ci ha messo 8 tiri e tre gare. Nella stessa stagione al serbo servì il il quadruplo di partite (12 per segnare tre gol. E ora l'obiettivo è continuare ad andare a segno per provare ad avvicinarsi i cannonieri dei primi 5 campionati d'Europa. Sembra lontanissimo Lewandowski (30), ma Dusan può provare a mettere nel mirino Haaland che ha segnato il doppio (22) o Messi (23). E nel frattempo la dirigenza dovrà lavorare per trovare la formula giusta per il prolungamento del contratto al quale si sta lavorando, come hanno confermato Barone, lo stesso Vlahovic e anche il tecnico Italiano. E intanto c'è il Genoa all'orizzonte: Vlahovic e la Fiorentina cercano il terzo successo prima dell'arrivo dell'Inter al Franchi.