Fiorentina, Castrovilli: "Empoli? Ci prepariamo al meglio per il derby"

FIRENZE - "Dobbiamo preparare bene la partita per provare a battere l'Empoli. Ora rientrano i nazionali e il mister, per preparare al meglio il derby, avrà tutti a disposizione". Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Tgr Rai-Toscana: "Ho ritrovato me stesso dallo scorso gennaio, questa è la cosa importante. Bisogna solo ringraziare la mia famiglia, la mia mental coach e il mio nuovo procuratore. Affidarmi a una mental coach? Faticavo anche io a crederci inizialmente, poi è diventata troppo importante: ti fa scoprire cose di te che neanche conoscevi".