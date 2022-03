Fiorentina, Biraghi: "Italiano ha tirato fuori il meglio: lotteremo per l'Europa"

FIRENZE - Cristiano Biraghi difensore e capitano della Fiorentina , è intervenuto ai canali ufficiali del club, affrontando tanti temi. Nel dettaglio, le sue parole: " L'eliminazione della Nazionale fa male , perchè rappresenta tutto il paese. La qualificazione al Mondiale infatti, va oltre lo sport. Bisogna ripartire, anche se non sarà facile. I miei assist? Non era importante la partita in sé ma era importante ripartire subito contro una squadra forte e in un campo difficile. Averli affrontati così è una prova che ci ha dato forza".

Italiano? Ci ha fatto svoltare

"Il mister ci ha dato grande mano quando è arrivato. Per un calciatore è importante sapere cosa fare in campo. Questo aspetto ci ha portato a trovare risultati importanti e la fiducia dei tifosi, che un po' si era persa. Le idee del mister ci hanno fatto accendere qualcosa subito. Abbiamo avuto tanti allenatori, si capisce subito se qualcuno ha delle idee importanti. Umanamente Italiano, è uno che tira fuori tutto quello che puo' ogni giorno, non ti fa mai mollare e distrarre. Dove possiamo arrivare? Lottiamo per l'Europa e le prossime gare sono le più importanti, ma questo non è il momento di dire dove arriveremo. Dovremo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Dove devo migliorare? In tutto, questa è la mia filosofia, se non vuoi migliorare puoi smettere".