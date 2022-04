Fiorentina, per Amrabat occasione napoletana

FIRENZE - Fuori Torreira per squalifica, sarà Amrabat a guidare la Fiorentina al “Maradona”. Da regista ovviamente, per la svolta definitiva, visto che fin qui a Firenze, non si è visto quel calciatore che aveva fatto impazzire la Verona calcistica. Quell’Amrabat scintillante, padrone dei contrasti e dominatore nei recuperi, ventosa sui portatori di palla avversari che non c’era verso di staccarselo di dosso, i tifosi della Fiorentina non l'hanno quasi mai rivisto. Colpa di tante situazioni (cambiamenti tattici) e problemi suoi fisici (pubalgia) che l'hanno condizionato non poco, ma pure “colpa” dell'arrivo di Torreira, fulcro del gioco viola, che appunto a Napoli sarà assente. Toccherà quindi al marocchino prendere le redini del centrocampo e dare il suo contributo. Domenica a Napoli sarà la quarta presenza dall'inizio di Amrabat, sempre in campionato (la terza a Reggio Emilia): la più importante. Per lui e per la Fiorentina.