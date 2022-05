Italiano: "Fiorentina, stesso spirito visto con la Roma"

FIRENZE - "Le tabelle, puntualmente, vengono stravolte. Puoi fare tutti i calcoli ma poi devi preparare le partite al meglio per vincere. Giochiamo dopo le altre, ma poi la preparazione sarà la stessa. Con la Roma abbiamo fatto bottino pieno, ora gli ultimi sforzi per chiudere in bellezza". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista della gara con la Sampdoria: "La Sampdoria dà l'anima in casa, Marassi è uno stadio che trascina. E' una squadra di qualità che ha avuto delle difficoltà ma ha la possibilità di rimediare. Lunedì ci giochiamo entrambe tantissimo. Sappiamo che se sono in giornata possono fare male a molti. Mancano due gare, bisogna arrivare con la concentrazione al top per ottenere l'obiettivo, dobbiamo essere tutti all'altezza della situazione e ottenere il massimo per avere la coscienza a posto, non avere rimpianti ed essere fieri di noi stessi. Noi interpretiamo le gare allo stesso modo: nel modo visto con la Roma. Ne conosciamo rischi e vantaggio, noi avremo sempre l'atteggiamento di fare un gol più degli avversari. Bisogna stare attenti nella fase di non possesso, temo molto i loro attaccanti, spesso fuori casa le disattenzioni ci costano care. La corsa all'Europa? Sarebbe meglio scendere in campo tutti alla stessa ora, ma ci adeguiamo. Giochiamo conoscendo i risultati, ma dobbiamo pensare a noi stessi perché non siamo capaci di gestire: solo così vengono fuori le nostre qualità. Nella prossima stagione dobbiamo essere molto più esigenti con noi stessi, perché quest'anno abbiamo puntato al vento tantissime occasioni. Con la Roma siamo stati concreti e determinati, mi auguro che sia così anche nelle ultime partite di questa stagione".