Fiorentina, Sottil: "Sogno la Nazionale. I gol? Arriveranno"

FIRENZE - "Verona? Importante interrompere la serie di vittorie mancate, abbiamo racolto i tre punti davanti ai nostri tifosi e quando la gente ti sostiene tutto è più bello. Abbiamo fatto bene, sono partite non semplici da preparare. Ora respiriamo e ci ricarichiamo, era fondamentale vincere prima della sosta". Lo ha dichiarato a Radio Sportiva Riccardo Sottil, esterno offensivo della Fiorentina: "Grazie a una fantastica stagione abbiamo centrato l'Europa dopo anni, abbiamo giocato tanto, ogni tre giorni, tante gare ravvicinate. Abbiamo superato i preliminari di Conference disputando grandi partite anche con Juve e Napoli, oltre che con la Cremonese. Spesso purtroppo non abbiamo concretizzato, ma ora la sosta ci dà modo di recuperare, ripartiremo più carichi. Spesso non siamo riusciti a concretizzare, ma a volte abbiamo anche avuto sfortuna, vedi contro la Juventus. Altre volte sviluppiamo bene, ma lì davanti non concludiamo, ma dobbiamo restare sereni e concentrati, i gol, anche tanti, arriveranno di certo. Ci tengo a far bene qui: ci sono cresciuto, sono partito bene, sono soddisfatto e penso ad affrontare al massimo ogni singola partita. Il mister mi aiuta, c'è un grande gruppo in sintonia, quando è coì hai voglia di dare sempre di più. Nazionale? Il mio sogno sin da piccolo, sono cresciuto col Mondiale 2006. Ho fatto la trafila in Under 21, poi Mancini mi aveva chiamato questa estate ma sono tornato a casa subito per problemi fisici, ma sono certo che ci saranno altre occasioni per coronare il sogno di esordire in Nazionale".