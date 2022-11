Tomori su Ikone, per l'arbitro non è rigore: tifosi della Fiorentina infuriati sui social

MILANO - Furia social dei tifosi della Fiorentina per un contatto in area rossonera Tomori-Ikonè nel secondo tempo della sfida a San Siro contro il Milan. Al 14' della ripresa la Fiorentina riparte rapida con Ikonè che viene travolto da Tomori con un tackle deciso. Il difesore del Milan chiude in calcio d'angolo rischiando il fallo. L'arbitro Sozza lascia correre. Sui social i tifosi viola hanno riversato la loro rabbia postando le immagini del contatto tra il difensore rossonero e l'esterno offensivo viola.