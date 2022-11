Milenkovic, la frase su Vlahovic fa infuriare i tifosi della Fiorentina

FIRENZE - "La posizione di classifica attuale della Fiorentina non ci soddisfa. Vogliamo piazzarci più in alto e conquistare un posto in Europa. Crediamo che sarà così, e che continueremo il processo di crescita“. Intervistato dal portale serbo Sportal.rs in vista del Mondiale ormai imminente, il difensore viola Nikola Milenkovic ha parlato anche della Fiorentina e del campionato italiano. Sul trio serbo in viola così il difensore: "È difficile separarci. A parte gli scherzi, significhiamo davvero molto l’uno per l’altro. In campo e fuori. E parliamo spesso in serbo, soprattutto quando si tratta delle parolacce…". Non poteva poi mancare una battuta su Vlahovic: "Io e lui siamo inseparabili da quando ci conosciamo, dai tempi del Partizan. Ci frequentavamo, poi siamo stati inseparabili in Nazionale e Fiorentina, anche coinquilini. Certo che manca, con lui si farebbero miracoli, ma per lui è importante che abbia fatto un passo avanti nella sua carriera. È già tra i primi cinque attaccanti in Europa e ha solo 22 anni. Il tempo è ancora davanti a lui, può ancora migliorare molto".