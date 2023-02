Fiorentina, violenza a Braga su un giovane tifoso: cosa è successo

ROMA - Se per la Fiorentina quella di ieri sera è stata una serata da incorniciare, visto il roboante successo esterno sul Braga, per alcuni tifosi lo è stato un pò meno. Tra i sostenitori che hanno seguito la squadra in trasferta, c'è stato chi ha vissuto attimi difficili e di paura, a causa di un brutto episodio avvenuto dopo il fischio finale del match. E tutto è stato immortalato durante una diretta streaming. Un ragazzo, tifoso della Fiorentina, commentava sui social in collegamento con altri tifosi il risultato della partita, quando veniva aggredito e derubato. Dopo qualche secondo il giovane tornava sullo schermo visibilmente stravolto, con delle macchie rosse su volto e collo e senza la felpa della Fiorentina. Il commento del ragazzo: "M’hanno letteralmente aggredito. Vado verso l’albergo, forse è meglio. Mi spiace perché è successo in diretta".