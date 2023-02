Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Politano?

REGGIO EMILIA - In casa Sassuolo solo due i cambi rispetto agli undici che sono scesi in campo nell'ultima trasferta a Udine. Dionisi è orientato a lanciare dal 1' Rogerio a sinistra al posto di Marchizza. Da valutare le condizioni di Berardi, pronto a partire titolare nel caso Bajrami. In casa Napoli Elmas parte in vantaggio su Zielinski per il ruolo di mezzala sinistra. In attacco con Osimhen e Kvaraskhelia favorito Politano su Lozano.