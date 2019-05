Tennis, Monaco di Baviera: rinviata la semifinale tra Berrettini e Bautista-Agut

MONACO DI BAVIERA - Solo la pioggia poteva fermare l'azzurro Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 37 del ranking e fresco vincitore dell'Hungarian Open, doveva affrontare questo pomeriggio lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del mondo e testa di serie numero 4 del seeding bavarese, per la semifinale dell'Atp 250 Bmw Open. A causa delle cattive condizioni meteorologiche che imperversano nel capoluogo bavarese gli organizzatori del torneo hanno deciso di rinviare a domani mattina la sfida. Il bilancio dei precedenti tra i due è in perfetta parità: l'azzurro contro lo spagnolo ha vinto il suo primo titolo Atp in carriera superandolo nella finale del 2018 di Gstaad per 2 set a 0 mentre Agut ha avuto la meglio il 31 dicembre 2018 nei sedicesimi di finale del torneo di Doha. Il vincitore affronterà nel pomeriggio il cileno Cristian Garin che nella prima semifinale ha battuto in due set l'azzurro Marco Cecchinato con il punteggio di 6-2, 6-4.

Cecchinato, sconfitta in semifinale contro Garin