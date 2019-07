Cecchinato fuori da Wimbledon: ko contro De Minaur

LONDRA - Esordio amaro per Marco Cecchinato nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam, iniziata ieri sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club di Londra. Il giocatore siciliano, numero 41 del mondo, si è arreso al primo turno davanti all'australiano Alex De Minaur, numero 29 del ranking Atp e 25 del seeding, col punteggio di 6-0, 6-4, 7-6. Il primo set è durato solo trenta minuti, con De Minaur che è riuscito a salvare quattro break point nel primo game e poi ha preso il largo, stracciando l'azzurro senza concedergli neanche un gioco. Nel secondo parziale Cecchinato va sotto 3-0 e poi reagisce pareggiando sul 3-3, ma nel decimo game perde il servizio e va sotto 2-0 nel conto dei set. Il terzo parziale è quello più combattuto: i due tennisti mantengono sempre il turno in battuta e il tie break è inevitabile. Cecchinato, però, deve arrendersi: al primo match point De Minaur ipoteca il passaggio del turno. L'incontro è durato poco più di due ore.

