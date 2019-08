Us Open: Giorgi ritrova Sakkari. Subito Sharapova-Serena Williams

NEW YORK - Inizio col botto: Serena Williams contro Maria Sharapova. Di fronte subito, al primo turno dello Us Open. Serena è nell'ultimo quarto di tabellone, presidiato da Ashleigh Barty, che debutta contro la kazaka Zarina Diyas. L'australiana potrebbe ritrovare al terzo turno la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 30, che all'esordio se la vedrà con l'unica azzurra presente nel tabellone principale, Camila Giorgi: sarà la rivincita del primo turno di Cincinnati dove l'ellenica si e' imposta nettamente per 6-3 6-0. La Barty negli ottavi, infine, potrebbe vedersela con Angelique Kerber o Wang Qiang mentre nella zona di Serena Williams e Sharaopova c'e' anche Anastasia Sevastova, semifinalista l'anno scorso.

Us Open, la Blinkova primo ostacolo per la campionessa Osaka

Naomi Osaka, numero 1 del mondo e campionessa in carica, debutta con la ventenne Anna Blinkova e poi potrebbe incontrare nei quarti Aryna Sabalenka che però deve superare all'esordio la connazionale Victoria Azarenka. Sette vincitrici Slam addensano il secondo quarto. Simona Halep, campionessa in carica a Wimbledon, è avviata verso un ottavo di finale contro Petra Kvitova. Nell'ottavo di Petra Kvitova c'e' invece Sloane Stephens. La finalista dell'edizione 2016, Karolina Pliskova, testa di serie numero 3, e l'ucraina Elina Svitolina, numero 5 del seeding, sono allineate nel primo quarto di finale della parte bassa del tabellone.