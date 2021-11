Parigi-Bercy, Musetti eliminato al 2° turno: vince Duckworth

PARIGI-BERCY (Francia) - Si interrompe al 2° turno l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L'azzurro è stato sconfitto dall'australiano numero 44 del mondo James Duckworth in 3 set (6-3, 3-6, 6-3) dopo 2 ore e 4 minuti. La prima frazione è subito indirizzata dall'australiano che strappa subito il servizio a Musetti e vola sul 3-0 per poi chiudere 6-3 in 44'. Musetti reagisce e all'8° gioco del 2° set trova il break per portarsi 5-3 difendendo poi il turno di battuta. Nell'ultima frazione però torna in auge il copione del 1° set: break in apertura di Duckworth e 3-0. L'italiano ha due palle break al 5° gioco ma per pochi centimetri non riesce a capitalizzare. È l'unico momento di difficoltà che Musetti riesce a far giocare a Duckworth che chiude 6-3 anche il 3° set. Nel pomeriggio (4° match sul campo 1) scenderà in campo Jannik Sinner contro il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz.