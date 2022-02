Djokovic, l'attacco di Pregliasco: "É un cattivo maestro"

ROMA - Non si placano le polemiche in merito alla possibile partecipazione di Novak Djokovic, da non vaccinato, agli Internazionali di Tennis a Roma. Il serbo è notoriamente no-vax, ma per partecipare a eventi all'aperto non è obbligatorio il super green pass, come ha spiegato Valentina Vezzali. Stavolta a voler dire la sua è stato il noto virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Galeazzi di Milano: "Djokovic può giocare gli Internazionali di Tennis di Roma? Lui è un cattivo maestro, purtroppo formalmente glielo permettono ma non è il massimo. Dovrebbe dare il buon esempio e invece così diventa il simbolo dei no vax" ha chiosato Pregliasco a Rai Radio1, alla trasmissione Un Giorno da Pecora.