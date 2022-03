Insulti a Osaka, Nadal: "Dobbiamo resistere a queste cose"

Le lacrime di Naomi Osaka durante la sfida contro Veronika Kudermetova di domenica 13 marzo, valida per il secondo turno di Indian Wells , hanno fatto il giro del mondo. La tennista giapponese, ex numero uno mondiale, è stata insultata da una spettatrice sugli spalti che le ha urlato: "Fai schifo", durante il primo set. Diversi tennisti di livello mondiale si sono esposti in merito a quanto accaduto, e le opinioni sembrano essere divise. Lo spagnolo Rafa Nadal ha affermato: "Mi dispiace molto per quello che è successo, non dovrebbe mai accadere. Ma nel mondo reale succede. Mi dispiace per lei. Abbiamo una vita fantastica. Siamo fortunati ad essere giocatori di tennis e a goderci tutte queste incredibili esperienze. Facciamo soldi. Dobbiamo essere preparati per questo. Dobbiamo resistere a quelle cose che possono accadere quando siamo esposti al pubblico. Ci piace quando le persone ci supportano. Quando questo non accade, dobbiamo accettarlo e andare avanti. Capisco che Naomi deve aver sofferto molto a livello mentale. Le auguro ogni bene, le auguro il meglio. Ma niente è perfetto nella vita. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le avversità".

Medvedev: "Rimaniamo umani"

Il campione russo Daniil Medvedev ha commentato: "Mi dispiace molto per Naomi. Io stesso non mi sono sentito molto bene in Australia (pubblico totalmente dietro a Rafael Nadal in finale). Posso immaginare i fan che pensano: "Accidenti, stanno facendo milioni, dovrebbero essere preparati a qualsiasi cosa". Ma siamo ancora umani. Tutti commettiamo errori. A volte ci sentiamo male. A volte ci sentiamo bene. Posso capire la reazione di Naomi".

Murray: "Cose che fanno parte di questo sport"

Andy Murray ha dichiarato: "Speriamo sempre che le persone sostengano i giocatori e non rendano la loro vita più difficile. Ma è anche qualcosa che ha sempre fatto parte di questo sport. Ogni volta che ho assistito a una partita di basket, quando un giocatore effettua un tiro libero, viene disturbato dalla folla. Anche se è sgradevole, gli atleti devono abituarsi o essere in grado di gestirlo. Certo, sono solidale con Naomi. Ma è vero che ha sempre fatto parte di questo sport. Devi prepararti e riuscire a sostenerlo".

Monfils: "Superstar o no, è una donna di 24 anni"

Il tennista francese Gaël Monfils ha detto: “Non è mai facile. Ognuno reagisce in modo diverso. Ho l'impressione che per lei a volte sia difficile da gestire mentre altre volte va bene. Mostra solo che è umana. La gente vede una superstar, ma quanti anni ha, 23? 24? È una giovane donna di 24 anni. Superstar o no, sei una giovane donna di 24 anni, non è facile, anche se lo fai da anni. Spero che trovi un po' di pace interiore e non lasci che le cose vadano troppo lontano perché è una vera campionessa".