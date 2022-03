Federer dona 450mila euro per i bambini ucraini: “Ho il cuore spezzato”

ROMA - Mezzo milione di dollari in aiuti per i bambini ucraini. A donarli Roger Federer, che non è rimasto indifferente al dolore che ha colpito l'Ucraina invasa dalla Russia. "Quello che sta accadendo in Ucraina terrorizza me e la mia famiglia - scrive sui social l'ex n.1 del tennis - I nostri cuori sono spezzati a causa della sofferenza di persone innocenti. Difendiamo la pace. Prima di tutto, voglio aiutare i bambini con il mio sostegno. Attualmente circa 6 milioni di bambini ucraini non vanno a scuola. Sappiamo che questo è un momento estremamente critico per garantire l'accesso all'istruzione. Vogliamo sostenerli nella lotta contro questa esperienza estremamente traumatica. Forniremo supporto ai bambini dall'Ucraina. Attraverso la Roger Federer Foundation - conclude il campione svizzero -, sosterremo War Child Holland donando 500.000 dollari (circa 450mila euro, ndr) per garantire che i bambini ucraini continuino la loro istruzione".