Incredibile Barty: si ritira a 25 anni da numero 1 del mondo

Barty: "Chiudere con gli Australian Open è perfetto"

Barty aveva lasciato il tennis per intraprendere la carriera di professionista nel cricket nel 2014, a 18 anni di età, salvo poi tornare alla racchetta due anni più tardi: "So che al momento questa è la scelta giusta. Non ho più il desiderio emotivo di competere ai massimi livelli", ha detto, spiegando di voler "inseguire altri sogni". "Sono esausta, fisicamente non ho più niente da dare - ha aggiunto - c'era solo una piccola parte di me che non era del tutto felice, soddisfatta. Poi sono arrivati gli Australian Open e per me è il modo più perfetto, alla mia maniera, di celebrare l'incredibile viaggio che è stata la mia carriera nel tennis". A tutti i livelli, Barty ha vinto 305 partite e ne ha perse 102 in singolare, a cui si aggiunge un bilancio di 200-64 in doppio. Ha conquistato 23.829.071 di dollari di montepremi, vincendo quindici titoli di cui tre Slam: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, Australian Open 2022. Numero 1 per 121 settimane complessive, è la seconda giocatrice a lasciare il tennis mentre occupa la vetta del ranking dopo Justine Henin, che si è ritirata nel maggio del 2008 dopo 61 settimane consecutive da numero 1.