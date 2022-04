Torneo Oeiras, titolo a Elisabetta Cocciaretto

ROMA - Elisabetta Cocciaretto si porta a casa il titolo di campionessa del torneo di Oeiras. L'azzurra, partita dalle qualificazioni, è stata autrice di un cammino a dir poco straordinario, che l'ha condotta fino alla vittoria finale. Per lei si tratta del quinto torneo vinto in carriera. Due anni e mezzo fa il suo ultimo successo nel torneo di Colina - dal montepremi ci circa 60mila euro - ora si è portata a casa quello sulla terra rossa del Portogallo, con un valore di circa 80mila euro. La 21enne di Fermo ha sconfitto per 7-6 (5) 2-6 7-5, dopo oltre tre ore di lotta, la bulgara Viktoriya Tomova, inanellando la settima vittoria consecutiva nel torneo.