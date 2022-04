Montecarlo, Fognini si arrende al 2° turno: vince Tsitsipas

MONTECARLO - Si interrompe al 2° turno l'avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo battuto la numero 5 del mondo Stefanos Tsitsipas . Sul Campo Ranieri III del Montecarlo Country Club il punteggio finale recita 6-3 , 6-0 in 70 minuti di gioco.

La partita

Il match vive nei primi 27 minuti quando Fogini, sotto 3-0, evita il 4-0 e pareggia i conti sul 3-3. Da quel momento però sarà un assolo del greco che vincerà tutti i successivi 9 game con un 2° set dominato 6-0 in appena 30 minuti di gioco. Gli errori non forzati dell'azzurro sono stati la chiave della sconfitta, 34 a 16 con ben 5 doppi falli con un totale di 62 punti a 38 in favore del numero 5 del mondo che al prossimo turno potrebbe affrontare un altro italiano: infatti il vincente di Sonego-Djere accederà al 3° turno contro il greco.

