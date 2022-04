Montecarlo, Djokovic ammette: "Finito la benzina"

MONTECARLO - Colpo di scena della seconda giornata del Masters 1000 di Montecarlo l'eliminazione del numero 1 del mondo Novak Djokovic contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Nole ha parlato della sconfitta evidenziando le difficoltà che sta vivendo in questi primi mesi: "Come prima cosa voglio congratularmi con Alejandro, è stato lui il migliore oggi. Il pubblico è stato fantastico, non ho mai sentito un clima ostile nei miei confronti. Ci ho provato finché ho potuto ma non posso parlare troppo delle possibilità che ho avuto. Il mio avversario avrebbe potuto vincere in due set, ho dato il massimo e alla fine sono crollato. Non riuscivo a muovermi".