Coppa Davis 2022, Malaga ospiterà a novembre la fase finale

ROMA - Sarà Malaga ad ospitare la fase finale delle Davis Cup by Rakuten Finals. Lo hanno annunciato oggi l'International Tennis Federation (ITF) e Kosmos Tennis. I quarti, le semifinali e la finale si giocheranno dunque, dal 21 al 27 novembre, sul duro indoor al Palacio de Deportes José Marìa Martin Carpena dove gioca i suoi incontri casalinghi l'Unicaja Malaga, una delle principali squadre di basket in Spagna. Malaga era stata inizialmente individuata come sede di uno dei quattro gironi in programma dal 14 al 18 settembre insieme a Bologna, Glasgow e Amburgo che ospiteranno rispettivamente il gruppo dell'Italia, della Gran Bretagna e della Germania.