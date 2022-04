Belgrado, Fognini vince il 'derby': Cecchinato piegato al terzo set

Grande attesa per Djokovic

Grande attesa per il "padrone di casa" Nole Djokovic, reduce dalla repentina eliminazione al primo turno di Montecarlo, eppure ancora saldamente in vetta al RankingATP. Assente il vincitore della scorsa edizione Matteo Berrettini, ancora convalescente dopo l'operazione alla mano destra, i favoriti, oltre al numero 1 serbo, sono i senza bandiera: Rublev, Khachanov e Karatsev, rispettivamente teste di serie numero 2, 3 e 4 del torneo. Torna in campo l'austriaco Dominic Thiem, che tra l'infortunio al polso e i problemi di COVID è sceso in campo solo una volta in questo 2022, peraltro perdendo nel Challenger di Marbella.