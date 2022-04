Ranking Atp, la top-10 resta invariata. Djokovic in testa, Berrettini 6°, Sinner 12°

ROMA - Non presenta alcuna variazione la top-10 del circuito maschile dopo il Masters 1000 di Montecarlo, vinto da Stefanos Tsitsipas. Si mantiene dunque in testa Novak Djokovic, per quella che è la sua 366esima settimana complessiva da numero uno al mondo, con 110 punti di margine sul russo Daniil Medvedev, rimasto sul trono solo tre settimane da fine febbraio quando aveva interrotto dopo 18 anni e spiccioli il dominio dei Fab Four. Sul terzo gradino del podio c'è il tedesco Alexander Zverev, che precede lo spagnolo Rafael Nadal (allunga la striscia record a 865 settimane consecutive in top ten), con in quinta posizione Tsitsipas, nonostante il trionfo a Montecarlo. Matteo Berrettini conserva il sesto posto con 835 punti di margine sul norvegese Casper Ruud. A seguire il russo Andrey Rublev e il canadese Felix Auger-Aliassime. L'elite mondiale si chiude con il britannico Cameron Norrie. E' stabile al 12° posto anche Jannik Sinner. Perde due posizioni Lorenzo Sonego, questa settimana al numero 28. Crolla di 30 posizioni Fabio Fognini, ora 62°, mentre fa un balzo di 15 posizioni Lorenzo Musetti, collocato alla casella 68. Scivola invece oltre la Top 100 Marco Cecchinato, che ora è numero 108 al mondo.