Torneo Madrid, Martina Trevisan si ferma a un passo dal "main draw"

MADRID - Niente da fare per Martina Trevisan, la tennista italiana viene eliminata quando era a un passo dall'ottenere l'accesso al tabellone principale del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 6.575.560 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combinato con un Masters 1000 Atp). La giocatrice fiorentina, numero 81 del ranking Wta e 17 del seeding cadetto, è stata sconfitta per mano dell'estone Kaia Kanepi, che occupa la posizione numero 55 della classifica mondiale. Punteggio finale 6-2, 7-5.