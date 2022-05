Nadal: "Roland Garros? Ho già i biglietti per Real-Liverpool"

Non potrebbe mancare per nessuna ragione al mondo, e in effetti non mancherà: Nadal sarà presente alla finale di Champions League che il "suo" Real Madrid giocherà il 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis, vicino Parigi, contro il Liverpool. Lo spagnolo è un grande tifoso dei Blancos: "Sono qui per giocare il Roland Garros, ma naturalmente ho già i biglietti per la finale di Champions", ha spiegato Nadal, che punta al 14° titolo in 18 partecipazioni a Parigi ma che è pronto a lasciare la racchetta per tifare la squadra di Ancelotti.