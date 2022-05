Roland Garros, Musetti combatte prima di perdere con Tsitsipas

PARIGI (Francia) - Combatte prima di perdere, Lorenzo Musetti, nel match contro Stefanos Tsitsipas nel primo turno del Roland Garros. Nell'ultimo incontro del programma, finito nella notte italiana sul "Philippe Chatrier", il tennista toscano, numero 66 della classifica Atp, si è arreso al greco, numero 4 del ranking e del tabellone francese, in cinque set, dissipando un vantaggio di due set a zero: Tsitsipas ha vinto 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 in tre ore e 34 minuti di gioco, qualificandosi per il secondo turno dello Slam parigino.