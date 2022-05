Roland Garros, Djokovic e Zverev passano al terzo turno

PARIGI (Francia) - Nel 2° turno del tabellone maschile del Roland Garros spicca la vittoria in rimonta di Alexander Zverev, testa di serie numero 3, che ha rischiato grosso contro Sebastian Baez (testa di serie numero 36). Inizio di partita shock per il tedesco che si trova sotto 6-2, 4-0 e 15-40, Beaz vince il 2° set 6-4 ma Zverev inizia poi a carburare e prende le redini del match vincendo i 3 set successivi (con molta fatica il 5°) per chiudere 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5, dopo tre ore e 36 minuti di gioco. Passa al terzo turno anche Novak Djokovic: il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha sconfitto lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-2 6-3 7-6(4), dopo due ore e 16 minuti di gioco