Roland Garros, Ruud si impone su Rune: è storica semifinale!

PARIGI (Francia) - Casper Ruud (numero 8 al mondo) completa il quadro delle semifinali del Roland Garros 2022. Il norvegese ha battuto il giovane talento danese Holger Rune con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-6(2), 6-3 dopo 3 ore e 14 minuti finendo a mezzanotte e 42 minuti. Ruud ha giocato complessivamente un match migliore dell'avversario come testimoniano le tante palle break ottenute (17), la solidità al servizio con 13 ace con il 79% di punti vinti con la prima ed il dato degli errori non forzati: 24 contro i 46 del giovane avversario. Ruud affronterà nella sua prima semifinale (prima volta anche per un tennista norvegese, uomo o donna) in carriera il veterano rinato Marin Cilic (testa di serie numero 20).