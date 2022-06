Addio a Gianni Clerici: muore a 91 anni la storica "firma" del tennis

ROMA - Gianni Clerici non ce l'ha fatta. Lo scrittore, giornalista e storica firma di 'Repubblica' per il tennis, si è spento a Bellagio, sul Lago di Como: avrebbe compiuto 92 anni a luglio. Clerici, ex giocatore di tennis ed esperto conoscitore della disciplina, è stato inserito nel 2006 nell'International Tennis Hall of Fame che celebra giocatori e personaggi che hanno contribuito a onorare il tennis mondiale. Il primo degli italiani a essere premiato con il prestigioso riconoscimento, era stato Nicola Pietrangeli nel 1986.