Atp Stoccarda, la pioggia salva Musetti: rinviata la sfida con Basilashvili

STOCCARDA (Germania) – Si recupererà domani la sfida tra il nostro Lorenzo Musetti e il georgiano Nikoloz Basilashvili, valevole per il primo turno del torneo ATP di Stoccarda e sospesa prima e rinviata poi a causa della fitta pioggia caduta sull’erba tedesca. Una chance in più, volendo, per il carrarino, che al momento dello stop si trovava indietro di un set, vinto 7-5 da Basilashvili, e di un break, 4-2 per il georgiano nel secondo set. Il giovane azzurro, fresco vincitore del Challenger di Forlì, ma al suo primo vero torneo sulla superficie erbosa, avrà così il tempo di riordinare le idee e di provare a rimettere in piedi una sfida che sembrava ormai segnata. Curiosità, la partita era già stata fermata in due occasioni, prima dell’arrivo del maltempo, a causa di un tabellone pubblicitario del main sponsor del torneo, che infastidiva in particolare Basilashvili.