Nadal, avvistato in stampelle a Barcellona

BARCELLONA (Spagna) - Rafa Nadal, fresco vincitore del suo 22° slam in carriera nonché 14° Roland Garros, è stato ripreso dalle telecamere di 'La Sexta' a Barcellona dopo una visita con il dottor Cotorro per curare il piede sinistro dolorante, a causa della sindrome di Muller-Weiss, con un nuovo trattamento. Il campione spagnolo, in stampelle, si è comunque fermato per firmare alcuni autografi ai fan che lo attendevano. Nadal non ha ancora annunciato se parteciperà al prossimo torneo di Wimbledon (27 giugno) dove, con molta probabilità, non sarà presente Alexander Zverev.