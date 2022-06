Sinner, ancora problemi al ginocchio: Wimbledon è a rischio

Non sono risolti i problemi al ginocchio sinistro per Jannik Sinner, recentemente costretto al ritiro agli ottavi di finale del Roland Garros, contro Rublev, proprio per un problema all'articolazione della gamba. Il talento altoatesino oggi ha cancellato la sua iscrizione al torneo di Halle, in Germania, dove sarebbe stato quinta testa di serie nel tabellone. A questo punto è in bilico anche il resto della stagione sull'erba per Sinner. A rischio, quindi, anche la sua partecipazione al torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in partenza il 27 giugno.