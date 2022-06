Kyrgios, insulti razzisti a Stoccarda: la denuncia sui social

STOCCARDA (Germania) - Ancora una spiacevole episodio di razzismo per Nick Kyrgios, questa volta nel torneo di Stoccarda. Al termine della semifinale persa contro Andy Murray, il tennista australiano ha denunciato sui social quanto accaduto sull'erba del Boss Open. "Quando finirà tutto questo? Dover sopportare insulti razzisti dagli spalti?", ha esordito Kyrgios che ha poi continuato a raccontare quanto subito: "Capisco che il mio comportamento non è dei migliori, ma commenti come 'sei una pecorella nera' o 'stai zitto e gioca' sono inaccettabili. Rispondere agli spalti mi penalizzano. Questo è un disastro". Questa l'accusa di Kyrgios che ha abbandonato il torneo con amarezza per il risultato contro lo scozzese, in finale sarà sfida con Matteo Berrettini, ma soprattutto per quanto accaduto e potuto affrontare solamente dopo la fine della semifinale.