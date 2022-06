Stoccarda, malore per una raccattapalle: Berrettini interrompe il discorso

La preoccupazione di Berrettini

Il 26enne tennista azzurro, trionfatore al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop per infortunio e un'operazione alla mano, si è accorto di quanto successo e ha interrotto il discorso che stava rivolgendo al pubblico di Stoccarda. Immediati i soccorsi alla ragazza, colpita probabilmente da un colpo di calore, che si è poi subito ripresa facendo così rientrare l'allarme. Solo a quel punto Berrettini, preoccupato come il resto delle persone presenti in campo e in tribuna, ha ripreso il suo discorso per poi scire soddisfatto con il trofeo stretto tra le mani.