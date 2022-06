Queen's, Musetti subito out per ritiro. Ora tocca a Berrettini e Sonego

LONDRA (INGHILTERRA) - È durata poco più di un set l'avventura di Lorenzo Musetti al Queen' s. Nel primo turno del torneo in corso sull' erba londinese il 20enne tennista carrarese (n. 74 Atp) ha infatti abbandonato il match con il kazako Alexander Bublik (n. 37) in avvio di secondo parziale a causa di un infortunio muscolare . Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 3-6, in un cambio di direzione Musetti è scivolato sull'erba ed ha improvvisamente aperto il compasso delle gambe, cadendo . Si è rialzato con l'aiuto dell'avversario, ma dolorante alla coscia sinistra . Nonostante l'intervenuto il fisioterapista , l'azzurro ha quindi lasciato il campo per ritiro.

Ora tocca a Berrettini e Sonego

Eliminato un azzurro, ora toccherà agli altri due in tabellone entrare in scena: si tratta di Matteo Berrettini (n. 10 Atp) e Lorenzo Sonego (n. 32), in campo domani (martedì 14 giugno). Il 32enne britannico Daniel Evans (n. 31 del mondo) sarà l'avversario del tennista romano, reduce dal trionfo sull'erba di Stoccarda dove ha battuto in finale Andy Murray festeggiando così al meglio il ritorno in campo dopo oltre due mesi di stop e l'operazione alla mano. Proprio lo scozzese Murray (n. 47) sarà invece l'avversario del torinese Sonego.

Queen's, primo turno: i risultati

De Minaur b. Opelka 6-4, 6-4

Davidovich Fokina b. Ramos 7-5, 6-4

Draper b. Fritz 6-3, 6-2

Dimitrov b. Norrie 6-7, 6-1, 6-4

Bublik b. Musetti 6-3, rit.