Queen's, Berrettini avanza agli ottavi: Evans battuto in due set

LONDRA (Inghilterra) - Matteo Berrettini batte Daniel Evans al primo turno dell' Atp Queen's 2022 - dove il campione romano proverà a difendere il titolo conquistato nella passata edizione - e approda agli ottavi di finale. Il 26enne tennista romano, n.10 Atp, supera in due set il 32enne padrone di casa, n.31 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3.

Queen's: i risultati LIVE

Berrettini ok: ora uno tra Sonego e Kudla

Altro grande risultato sull'erba per Berrettini, reduce dal trionfo sull'erba di Stoccarda dove ha battuto in finale Andy Murray. Agli ottavi di finale, il tennista azzurro affronterà il vincente della sfida tra il 27enne torinese, nonché n.32 Atp, Lorenzo Sonego (battuto dallo stesso Berrettini nel derby tutto italiano a Stoccarda nei quarti di finale) e il 'lucky loser' Denis Kudla (statunitense 29 anni, n.82) che ha preso il posto di Andy Murray (forfait alla vigilia).

Queen's, primo turno: i risultati di giornata

Querrey b. Schwartzman 6-1, 6-4

Ruusuvuori b. Halys 6-4, 6-7, 6-4

Van De Zandschulp 7-6, 4-6, 6-1

Peniston b. Ruud 7-6, 7-6

Cerundolo b. Martinez 6-3, 6-2

Krajinovic b. Brooksby 6-4, 6-3

Berrettini b. Evans 6-3, 6-3

Kudla vs Sonego

Tiafoe vs Wawrinka

Shapovalov vs Paul