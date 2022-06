Us Open, giocheranno anche tennisti russi e bielorussi 

Torneranno a poter giocare un grande slam gli atleti di nazionalità russa e bielorussa in occasione dello Us Open che si svolgerà sui campi in DecoTurf di Flushing Meadows a New York dal 29 agosto all'11 settembre. "Insieme agli altri Grandi Slam, ITF, ATP e WTA, l'USTA, che possiede e gestisce gli US Open, ha condannato e continua a condannare l'invasione russa dell'Ucraina, sostenendo il divieto da parte dell'Itf di vietare alle federazioni russa e bielorussa tutte le competizioni internazionali a squadre, e la direttiva per i tennisti di quei paesi di giocare sotto una bandiera neutrale quando gareggiano al di fuori delle gare a squadre internazionali". "In base alle nostre circostanze", prosegue la nota della federazione americana, "l'USTA consentirà a tutti i giocatori idonei, indipendentemente dalla nazionalità , di competere agli US Open 2022, continuando a promuovere lo sforzo umanitario del programma Tennis Plays for Peace".