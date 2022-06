Russi ammessi agli Us Open, Medvedev: "Ottima notizia"

Daniil Medvedev si è detto entusiasta della scelta di ammettere i tennisti russi e bielorussi agli Us Open 2022, definendola "un'ottima notizia". Il tennista numero uno al mondo potrà quindi difendere il suo titolo: lui e i suoi connazionali, insieme ai tennisti provenienti dalla Bielorussia, sono invece stati esclusi da Wimbledon, a causa dell'invasione dell'Ucraina. Agli Us Open invece i giocatori delle due nazioni potranno partecipare, gareggiando sotto bandiere neutrali. Medvedev ha dichiarato: "Sono felice di poter difendere il mio titolo. Ho dei ricordi fantastici dell'anno scorso, è stato uno dei tornei più speciali per me". Il tennista russo ha conquistato il suo primo titolo importante lo scorso settembre con la vittoria su Novak Djokovic nella finale degli US Open.