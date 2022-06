Sinner, nuovo allenatore in vista? Avvistato Cahill ad Eastbourne

La super novità

Dopo il divorzio con Riccardo Piatti, avvenuto a inizio anno, e dopo il passaggio a Simone Vagnozzi, ex coach di Cecchinato, altre novità sono sbarcate in Inghilterra con l'altoatesino. Le novità riguardano il fisioterapista, Jerome Bianchi, ed preparatore atletico, Umberto Ferrara. Ma la grande novità, anche se ancora manca l'ufficialità , sarebbe il coach australiano Darren Cahill visto lavorare con l'altoatesino ad Eastbourne. Cahill è una leggenda all'interno del circuito, nella sua carriera ha portato in vetta al ranking Atp sia Lleyton Hewitt che Andre Agassi. Scartata, dunque, l'ipotesi Magnus Norman, che era stato individuato da molti come possibile super coach dell'azzurro.