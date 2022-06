Eastbourne, Sinner subito ko agli ottavi: Paul vince al terzo set

EASTBOURNE (Regno Unito) - Si ferma subito agli ottavi il cammino si Jannik Sinner tornato a giocare nell'Atp di Eastbourne. Nulla da fare per l'altoatesino che cede nel terzo set all'americano Tommy Paul per 6-3, 3-6, 6-3. Nel primo set sostanziale equilibrio iniziale, poi l'americano accelera, piazza il primo break e chiude al servizio. L'azzurro percepisce lo scossone ricevuto e in apertura di secondo ruba il servizio al 4° game per involarsi verso la chiusura e rimandare tutto all'ultimo atto. Nel terzo set si segue la falsa copia del primo: Sinner cede all'ottavo game dopo aver evitato due break point, Paul allunga sul 5-3 e serve per il match riuscendo a portare a casa il passaggio nei quarti di finale. Nel prossimo turno lo statunitense affronterà il campione in carica del torneo, Alex De Minaur che negli ottavi ha eliminato Lorenzo Sonego.