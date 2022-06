Wimbledon, prima storica qualificazione per Vavassori: Kolar ko

LONDRA (INGHILTERRA) - Andrea Vavassori ha conquistato un posto nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che scatterà lunedì sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (come 'ritorsione' per la decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Il torinese, numero 255 Atp, ha avuto la meglio sul ceco Zdenek Kolar, quarta testa di serie e numero 120 del mondo, per 6-7 (5) 7-6 (4) 6-1 7-6 (5), in una vera e propria battaglia durata oltre le tre ore e mezza. Il tennista azzurro si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal 25enne di Bystrice Nad Pernstejnemha al primo turno del Challenger di Bergamo del 2020 ma soprattutto si è guadagnato il diritto di partecipare per la prima volta in carriera a Wimbledon.