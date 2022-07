Nadal chiama Sonego a rete: polemica durante il terzo set

LONDRA - La sfida tra Lorenzo Sonego e Rafa Nadal al terzo turno di Wimbledon è finita con una netta vittoria dello spagnolo in tre set. Sta facendo molto discutere, però, un episodio avvenuto nel finale durante il terzo set. Dopo il sesto game (parziale di 4-2 per Nadal) c'è stato un quarto d'ora di pausa per chiudere il tetto, con annesso un breve riscaldamento. Alla ripartenza Sonego si scatena: tiene la battuta e vince i due game successivi portando il parziale sul 4-4. In un momento molto favorevole per il tennista torinese Nadal decide di avvicinarsi alla rete e di chiamare proprio Sonego per chiedergli di urlare di meno. Il tennista azzurro resta colpito dalla richiesta mentre lo spagnolo ne approfitta: ottiene il break, vince l'ultimo game e chiude con il punteggio di 6-1 6-2 6-4.