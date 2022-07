La frase di Djokovic a Sinner dopo la vittoria a Wimbledon

LONDRA (Regno Unito) - Novak Djokovic incorona Jannik Sinner. Interrogato sui primi due set persi con l'astro nascente del tennis azzurro nel quarto di finale di Wimbledon, il fuoriclasse serbo risponde col sorriso: "Possiamo parlare subito del terzo, quarto e quinto?". Poi, tornando serio, analizza la vittoria in rimonta: "Prima di tutto devo dire a Jannik congratulazioni per la grande lotta, sono sicuro che ci saranno grandi opportunità per lui sui grandi palcoscenici, è così maturo per la sua età. Oggi peccato per lui, ma ha fatto un ottimo torneo. Lui per due set è stato il migliore in campo, allora io sono uscito, mi sono rinfrescato un po' e mi sono parlato davanti allo specchio. A volte in queste circostanze quando non succede molto di positivo sul campo e l'altro ti domina queste cose sono necessarie".