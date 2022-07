Sinner, il messaggio sui social: "Voglio migliorare ancora"

LONDRA - Jannik Sinner ha voluto scrivere un messaggio sui social il giorno dopo la sconfitta contro Novak Djokovic al termine di una sfida bella e emozionante nei quarti di finale di Wimbledon . Il tennista altonesino, che ha dominato i primi due set prima di cedere alla rimonta del serbo, ha pubblicato un post su Instagram per congratularsi con il suo avversario e per ringraziare i tifosi.

Sinner, il messaggio sui social

"Ieri mi sono goduto la battaglia là fuori. Voglio portare questa esperienza con me e ritornare al campo di allenamento per migliorare ancora. Novak e un grazie a tutti per lo straordinario sostegno di queste ultime settimane".